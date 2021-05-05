МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник закрылись снижением после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предположила, что ФРС может повысить процентные ставки, чтобы не допустить перегрева экономики.

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"Может потребоваться некоторое повышение ставок, которое позволит убедиться в том, что экономика не перегреется", — сказала Йеллен в интервью для Atlantic, которое было записано в понедельник и опубликовано во вторник. При этом министр отметила, что объем дополнительных государственных расходов невелик относительно размера экономики США.

До прошлой недели нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл "отметал все предположения о повышении процентных ставок", отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants. Он допускает, что Йеллен может готовить рынки к повышению ставки в июне, если в мае экономика США будет продолжать уверенный рост.

После заявлений Йеллен доллар США укрепил свои позиции. Индекс доллара ICE подрос на 0,4% до 91,266. Рост доллара может ослаблять спрос на активы, деноминированные в данной валюте.

Одного намека на планируемое повышение процентных ставок было достаточно, чтобы рынок золота моментально развернулся, отмечает Джефф Райт из Wolfpack Capital. Йеллен обладает большим влиянием, хотя больше и не работает в ФРС, говорит он.

Ранее котировки золота получали поддержку из-за роста интереса к активам-убежищам на фоне снижения фондовых индексов США и роста напряженности между Китаем и Тайванем, рассказывает Райт. Выступление Йеллен развеяло все позитивные импульсы для золота, добавляет он.

Июньские фьючерсы на золото во вторник на COMEX закрылись снижением на 15,80 доллара, или 0,9%, до 1776 доллара за унцию. В понедельник золото подорожало на 1,4%, достигнув самой высокой отметки закрытия торгов для наиболее активно торгующихся фьючерсов с 21 апреля, согласно данным FactSet.

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Июльские фьючерсы на серебро подешевели на 40 центов, или 1,5%, до 26,56 доллара после роста накануне на 4,2%. В понедельник цены на серебро продемонстрировали самый значительный дневной рост в долларовом и процентном выражении с февраля, достигнув максимума закрытия с данного месяца.

Июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 0,1% до 2977,60 доллара за унцию. В ходе торгов цены на этот металл поднимались до 3019 долларов, что является рекордным максимумом, согласно данным Dow Jones.

Июльские контракты на платину выросли на 0,1% до 1231,80 доллара за унцию, а июльские фьючерсы на медь упали почти на 0,2% до 4,52 доллара за фунт.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ