МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник закрылись снижением после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предположила, что ФРС может повысить процентные ставки, чтобы не допустить перегрева экономики. Фьючерсы на нефть выросли на ослаблении карантинных ограничений

"Может потребоваться некоторое повышение ставок, которое позволит убедиться в том, что экономика не перегреется", — сказала Йеллен в интервью для Atlantic, которое было записано в понедельник и опубликовано во вторник. При этом министр отметила, что объем дополнительных государственных расходов невелик относительно размера экономики США.

До прошлой недели нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл "отметал все предположения о повышении процентных ставок", отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants. Он допускает, что Йеллен может готовить рынки к повышению ставки в июне, если в мае экономика США будет продолжать уверенный рост.

После заявлений Йеллен доллар США укрепил свои позиции. Индекс доллара ICE подрос на 0,4% до 91,266. Рост доллара может ослаблять спрос на активы, деноминированные в данной валюте.

Одного намека на планируемое повышение процентных ставок было достаточно, чтобы рынок золота моментально развернулся, отмечает Джефф Райт из Wolfpack Capital. Йеллен обладает большим влиянием, хотя больше и не работает в ФРС, говорит он.

Ранее котировки золота получали поддержку из-за роста интереса к активам-убежищам на фоне снижения фондовых индексов США и роста напряженности между Китаем и Тайванем, рассказывает Райт. Выступление Йеллен развеяло все позитивные импульсы для золота, добавляет он.

Июньские фьючерсы на золото во вторник на COMEX закрылись снижением на 15,80 доллара, или 0,9%, до 1776 доллара за унцию. В понедельник золото подорожало на 1,4%, достигнув самой высокой отметки закрытия торгов для наиболее активно торгующихся фьючерсов с 21 апреля, согласно данным FactSet. СМИ сообщили о резком росте спроса на наличные

Июльские фьючерсы на серебро подешевели на 40 центов, или 1,5%, до 26,56 доллара после роста накануне на 4,2%. В понедельник цены на серебро продемонстрировали самый значительный дневной рост в долларовом и процентном выражении с февраля, достигнув максимума закрытия с данного месяца.

Июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 0,1% до 2977,60 доллара за унцию. В ходе торгов цены на этот металл поднимались до 3019 долларов, что является рекордным максимумом, согласно данным Dow Jones.

Июльские контракты на платину выросли на 0,1% до 1231,80 доллара за унцию, а июльские фьючерсы на медь упали почти на 0,2% до 4,52 доллара за фунт.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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