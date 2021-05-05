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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210505/833602435.html
Рубль утром прибавляет к доллару и евро
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Курс рубля в начале утренних торгов среды укрепляется к доллару и перешел к росту относительно евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.53... ПРАЙМ, 05.05.2021
биржи, валюта, евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов среды укрепляется к доллару и перешел к росту относительно евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.53 мск снижался на 10 копеек, до 74,74 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,84 рубля. На старте торгов рубль рос на 4 копейки к доллару и снижался на 3 копейки к евро.