МОСКВА, 5 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Период выхода отчетов о прибылях, разгар пандемии… Можно было бы предположить, что поводов для беспокойства более чем достаточно. Ударит ли новый штамм вируса по рынкам? Изменят ли негативные прогнозы какой-нибудь крупной американской компании ожидания относительно прибылей? Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали на заявлениях Йеллен

Заявление, которое министр финансов США Джанет Йеллен сделала во вторник о процентных ставках, продемонстрировало, какая сила определяет настроения рынка больше, чем все остальные.

"Возможно, процентные ставки должны будут несколько вырасти, чтобы наша экономика не перегрелась, хотя дополнительные расходы невелики по сравнению с размером экономики", — сказала Йеллен. Она в основном говорила о долгосрочных планах расходов администрации Байдена, некоторые из которых будут осуществляться через несколько лет, когда экономика, возможно, уже приблизится к полной занятости.

Заявление Йеллен, показало, какое сильное воздействие на рынки могут оказать такие нейтральные слова, произнесенные тем, кто хорошо знает границу между функциями ФРС и Министерства финансов. Позднее во вторник Йеллен дезавуировала свое высказывание.

То, как центральный банк реагирует на восстановление экономики и планы администрации президента, – не единственная важная вещь на свете, хотя иногда кажется, что инвесторы думают, что это так. Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что ФРС позволит инфляции немного превысить 2%, не принимая мер для охлаждения экономики. Золото подешевело на заявлениях Йеллен о процентных ставках в США

В основном инвесторы верят председателю ФРС Пауэллу, но при этом соблюдают осторожность. Результаты проведенного Bank of America опроса показали, что в последние два месяца инвесторы считают вероятность дестабилизации рынка облигаций или более высокой инфляции более значимыми рисками, чем связанные с пандемией неопределенности.

Намеки на отклонение от текущей политики ФРС, от кого бы они ни исходили и в каком контексте ни прозвучали, будут восприниматься как сигналы об очень высоких рисках для уже очень высоко оцененных рынков акций.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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