МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (март) 20,1% 17,4 % (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -59,1 тыс  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 48,1 50
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 48,6 49,8
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 50,4 50,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 50,1 50,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 53,7 53,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 50,3 50,3
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель) 517 тыс 810 тыс
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 62,2  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 63,1  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель) 57,2  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель) 63,7 64,3
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,09 млн барр -2,191 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,722 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель 2021    
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB Мать и дитя — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 19.03.2021) 18,5 — див-д 2019 9,8 (1П2020) + 19 (фин) — див-д 2020
  RUB Юнипро — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див- 2019 0,111025275979 (9м2020) — див-д 2020