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https://1prime.ru/Financial_market/20210505/833603508.html
Российский рынок акций растет вслед за нефтью
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Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале дня на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды... ПРАЙМ, 05.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале дня на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды поднимался на 0,77% — до 3604,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1515,28 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,66%, до 69,36 доллара за баррель.