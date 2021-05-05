МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным индексам в начале дня на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск среды поднимался на 0,77% — до 3604,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1515,28 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,66%, до 69,36 доллара за баррель.