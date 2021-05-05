МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие фондовые индексы Европы в среду поднимаются на 1%, продолжает влиять на торги сезон отчетностей, при этом поддерживают индексы также рост цен на нефть и медь и данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Российская нефть поднялась в цене почти в четыре раза

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,22% — до 7007,96 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 1,01% — до 6314,71 пункта, немецкий DAX поднимался на 1,45% — до 15072,6 пункта.

Сезон отчетностей продолжает влиять на торги в Европе. Так, акции автоконцерна Stellantis (бывшие Fiat и PSA) дорожают на 2,8%, ранее компания сообщила о росте выручки в первом квартале на 14%, также оценив производственные потери от дефицита полупроводников в 11%. Вместе с этим компания отметила, что хоть и ожидает ухудшения ситуации во втором квартале, но во втором полугодии прогнозирует некоторое улучшение.

Акции датской A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) растут в цене на 3,8%, ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в 14 раз в первом квартале, выручки — на 30%. Maersk также улучшил прогноз на год. Бумаги Hugo Boss дорожают на 4,8%, компания в январе-марте сократила чистый убыток, спрогнозировав постепенное восстановление продаж. Акции Daimler при этом дешевеют на 4,4% после объявления Nissan о том, что концерн продает все принадлежащие ему акции Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро. Чистая прибыль Moller-Maersk в первом квартале подскочила в 14 раз

Поддерживает рост индексов также удорожание нефти (на 1,2-2,7%) и меди (на 1%). В результате нефтяной сектор Европы растет на 2,2%, в том числе акции Total дорожают на 2,4%, BP — на 1,5%, а бумаги Rio Tinto и BHP Group в Лондоне поднимаются в цене на 2,9% и 3,4% соответственно.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос несколько сильнее ожиданий — до 53,8 пункта вместо 53,7 пункта, в марте показатель составлял 53,2 пункта.