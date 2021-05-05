МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, при этом основные рынки — Китая, Японии, Южной Кореи — были закрыты в связи с праздниками, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет вслед за нефтью

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,38%, до 28436,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,39%, до 7095,8 пункта.

По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,81%, до 3446,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2298,93 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,83%, до 28812,63 пункта. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,64%, до 3147,37 пункта.

На фоне слабого объема торгов и разнонаправленных факторов биржи Азии не показали единой динамики. В четверг и пятницу при этом биржи вновь будут открыты.

Некоторые опасения у рынков вызвало выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации. Такие заявления сдержали торги в США.

При этом статистика по деловой активности поддержала биржи Австралии. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Австралии в апреле вырос до 58,8 пункта с 55,5 пункта в марте, что оказалось сильнее прогноза в 58,6 пункта.