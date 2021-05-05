МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду поднимаются, что связано с коррекцией после снижения бирж во вторник, а также ожиданием макростатистики по США позднее в среду, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют резкий спад на фондовом рынке США

По состоянию на 13.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,24%, до 34103 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 13603 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4172,38 пункта.

Во вторник фондовые индексы США в основном сократились, причем снижение достигло 0,7-1,9%. Такая динамика последовала после заявлений министра финансов США Джанет Йеллен, которая допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации.

"Сегодня наблюдается некоторое ралли "облегчения" (после заявлений Йеллен — ред.). Рынки растут, и поднимаются они в относительном выражении, поскольку акции остаются наиболее привлекательны", — приводит газета Wall Street Journal мнение замдиректора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park). Бумаги российских компаний, кроме "Северстали", дорожают в Лондоне

Инвесторы также ожидают статистику позднее в четверг. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в апреле. Затем Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует свой индекс деловой активности в сфере услуг США.

Эксперты ожидают, что ADP сообщит о росте показателя на 800 тысяч, а индекс ISM Non-Manufacturing покажет рост в апреле до 64,3% с 63,7% в марте. Внимание сохраняется и вокруг статистики по безработице США, которая выйдет в пятницу, 7 мая. Эксперты ожидают, что в отчетном месяце безработица сократилась до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.