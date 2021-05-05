МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду прибавляет на дорогой нефти, следует из данных торгов. Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.15 мск растет на 1,36%, до 3625,97 пункта, индекс РТС — на 1,66%, до 1527,51 пункта. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 74,8 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,8 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,29%, до 69,77 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ НА РЫНКАХ

Открывшись c гэпом вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы продолжили активно повышаться, обновляя недельные вершины, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рынок акций: рост в России и падение в США

"Российский рынок вчера выглядел значительно лучше других фондовых площадок, понесших серьезные потери, и сегодня мы демонстрируем опережающие темпы роста, получая дополнительную поддержку от стабилизации геополитической обстановки", — заявляет аналитик.

Российский фондовый рынок находится в уверенном плюсе, отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам". Основной позитив в очередной раз приходит с рынка нефти, где цены уже вплотную приблизились к отметке 70 долларов за баррель на фоне ожиданий роста спроса в летний сезон, продолжает аналитик.

В такой ситуации в лидерах роста закономерно находятся акции нефтегазовых компаний, указывает он.

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, получая поддержку от внешнего фона и повышения отдельных эмитентов, констатирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В числе лидеров роста в среду находятся акции нефтегазовых компаний "Лукойла" (+1,59%), "Башнефти" (+1,57%), "Газпром нефти" (+1,29%) "Роснефти" (+0,55%). Бумаги российских компаний, кроме "Северстали", дорожают в Лондоне

"Детский мир" (+0,66%) сообщил о результатах по РСБУ за первый квартал 2021 года, напоминает Сергей Кауфман из ГК "Финам". Выручка ритейлера выросла на 15%, до 37,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 263 миллиона рублей против убытка в 765 миллионов рублей годом ранее, фиксирует он.

В лидерах роста среды также оказались акции "Мечела" (+4,65%), ЦМТ (+4,34%), расписки Headhunter (+4,29%) и X5 Retail Group (+2,62%), а также обыкновенные бумаги ОВК (+3,05%), "Сургутнефтегаза" (+2,51%), "Россетей" (+2,4%), "Русгидро" (+1,99%), "Интер РАО" (+1,83%), ФСК ЕЭС (+1,74%), АФК "Система" (+1,54%), "Юнипро" (+1,51%), "Газпрома" (+1,38%), ГК "ПИК" (+1,37%), "М.Видео" (+1,35%).

В минусе торговались акции ТГК-2 (−5,56%), "Росинтера" (−2%), ВТБ (−1,54%), "Северстали" (−1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса РТС находится на отметке 1531 пункт, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Если внешний фон существенно не ухудшится, российский рынок уже до конца сессии может проверить на прочность это техническое препятствие, прогнозирует аналитик.

На данный момент внешние факторы предвещают закрытие российского рынка в плюсе по итогам дня, хотя, возможно, и несколько ниже текущих отметок, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".