МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (апрель) 48,3  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель) 54,3  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) 53,8  
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март) 1,2% 1,7%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (апрель) 47,5  
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (апрель) 60 60
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 60,1 60,1
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,368%  
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март) 3% 1,5%
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май) 0,1% 0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 553 тыс 540 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021) -4,2% 4,3%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021) 6% -0,8%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 55,8  
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.04) 589,5 млрд долл (на 23.04)  
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2021    
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021) 4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020