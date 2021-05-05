События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 мая
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (апрель)
|48,3
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)
|54,3
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|53,8
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март)
|1,2%
|1,7%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (апрель)
|47,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (апрель)
|60
|60
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|60,1
|60,1
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,368%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|3%
|1,5%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|553 тыс
|540 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021)
|-4,2%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021)
|6%
|-0,8%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|55,8
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.04)
|589,5 млрд долл (на 23.04)
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2021
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021)
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210505/833607313.html