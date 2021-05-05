МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду опускаются после публикации слабой макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13%, до 34088,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 13631,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4166,57 пункта.

Инвесторы обращают внимание на статистику по США, которая оказалась хуже ожиданий. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 742 тысячи, ожидался рост на 800 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, опубликованный Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), неожиданно снизился в апреле до 62,7% после мартовских 63,7%, прогноз составлял 64,3%.

Днем ранее индексы в основном опустились, причем NASDAQ снизился на 1,9%, а S&P 500 — на 0,7%. Такая динамика последовала после заявлений министра финансов США Джанет Йеллен, которая допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации.

Акции General Motors вместе с этим дорожают на 2% после публикации финотчетности. Компания в первом квартале увеличила чистую прибыль в 10 раз, а продажи автомобилей в мире в первом квартале поднялись на 20%.