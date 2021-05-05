МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером несколько поднимается в рамках коррекции после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.18 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,24%, или на 4,35 доллара, до 1780,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,41%, до 26,448 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 0,8%, что произошло на фоне удорожания доллара. Во вторник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,3%. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ожидания по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США также отражаются на перспективах по золоту, поскольку драгоценный металл чувствителен к курсу американской валюты.

"Федрезерв США, как ожидается, будет придерживаться слабой монетарной политики более длительный срок, несмотря на сильные макроэкономические данные и рост инфляции. Это должно поддержать золото, которое является беспроцентной инвестицией и инфляционным хэджем", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.