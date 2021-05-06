МОСКВА, 6 мая — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись ростом. Во вторник котировки упали после комментариев министра финансов США Джанет Йеллен. Некоторые участники рынка сочли их негативными для котировок драгоценных металлов. Рубль вечером мало меняется к доллару и подрастает к евро

Йеллен, бывшая глава ФРС, сказала в интервью Atlantic, что центральному банку, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики.

Позднее Йеллен разъяснила свои слова, подчеркнув, что не прогнозировала повышение ставок и не рекомендовала этого. Министр не ожидает, что инфляция станет устойчивой проблемой для экономики по мере ее восстановления после пандемии.

"Золото стало еще одной жертвой оговорки Йеллен, снизившись в цене на фоне роста доходности гособлигаций и укрепления доллара", — отмечает Мариос Хаджикириакос, инвестиционный аналитик XM.

Инвестиционный спрос на золото может снизиться на фоне роста процентных ставок, поскольку драгоценные металлы не приносят гарантированной доходности.

При этом разъяснения Йеллен не помогли золоту пробить отметку 1800 долларов, представляющую собой "очень сильный уровень сопротивления", говорит директор по маркетингу GoldCore Дэвид Рассел.

“Последние несколько месяцев золото торгуется в диапазоне, — рассказывает он. – Сильное давление на котировки золота оказывают также опасения более широких распродаж акций". Рассел отмечает усиление корреляции между ценой золота и динамикой фондового рынка в периоды резкой краткосрочной коррекции, добавляя, что золото вполне может вернуться к отметке 2000 и даже подняться выше, когда начнется более обширная коррекция фондового рынка.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 8,30 долларов, или 0,5%, до 1784,30 доллара за унцию. Во вторник котировки снизились на 0,9%, а в понедельник достигли максимума закрытия сессии с 21 апреля.

Золото "похоже, застряло и пробуксовывает в колее между 1700 и 1800 долларов", говорит главный рыночный стратег-аналитик SIA Wealth Management Колин Цешинский. Dow Jones закрылся рекордным ростом

"По мере более широкого открытия экономик главным катализатором для золота может стать очередное ралли сырьевых товаров, которое способно спровоцировать скачок инфляции", — отмечает он, добавляя, что золото исторически используется как страховка от инфляции. "С другой стороны, потенциальные преимущества для золота могут быть нивелированы, если ускорение инфляции спровоцирует компенсационный рост в США процентных ставок и доллара", — говорит Цешинский.

С начала года фьючерсы на золото подешевели более чем на 6%.

Потери в основном связаны с ростом доходности казначейских облигаций, повышающим альтернативные издержки владения золотом, отмечает Маршалл Гиттлер из BDSwiss. В среду доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно до 1,60%.

Между тем, на фоне расширения вакцинации в США и Европе страх экономического коллапса отступает, говорит Гиттлер. "Опасения, связанные с разрастанием бюджетных дефицитов, отрицательными процентными ставками и бесконечным количественным смягчением, тоже ослабевают", — отмечает он, добавляя, что на этом фоне снижается воспринимаемый спрос на активы-убежища, такие как золото.

Июльские фьючерсы на серебро снизились на 4 центра, или 0,1%, до 26,52 доллара за унцию. По итогам сессии вторника серебро подешевело на 1,5%.

Число рабочих мест в частном секторе США в апреле увеличилось на 742 000, что является 7-месячным максимумом, согласно данным Automatic Data Processing (ADP). Фьючерсы на золото снизились в цене сразу после выхода данных ADP, а затем стремительно выросли. В пятницу Министерство труда США опубликует свой отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за апрель.

Рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в апреле составил 62,7 пункта против 63,7 в марте.

Июньские фьючерсы на палладий снизились в цене на 0,2% до 2972,80 доллара за унцию. Во вторник котировки палладия достигли внутридневного максимума 3019 долларов.

Июльские фьючерсы на платину подешевели на 0,2%, до 1228,80 доллара за унцию, а июльские контракты на медь закрылись с повышением почти на 0,1%, по 4,52 доллара за фунт.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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