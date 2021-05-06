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https://1prime.ru/Financial_market/20210506/833610414.html
Российский рынок акций снижается в начале торгов
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Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,21% —... ПРАЙМ, 06.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,21% — до 3635,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1535,31 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,17% — до 69,08 доллара за баррель.