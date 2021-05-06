МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,21% — до 3635,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1535,31 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,17% — до 69,08 доллара за баррель.