МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По состоянию на 11.10 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,17% — до 7,2 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,08%, до 189,8 доллара, "Лукойла" — росла на 0,66%, до 82,64 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,19% — до 6,39 доллара, "Газпром нефти" — на 1,43%, до 24,8 доллара.

Цена расписок "Норникеля" поднималась на 0,46% — до 35,77 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,68%, до 23,3 доллара, НЛМК — росла на 0,47%, до 36,19 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1% — до 1,39 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,46%, до 16,54 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,05% — до 59,47 доллара.

GDR АФК "Система" увеличивались в стоимости на 1,83% — до 9,19 доллара, "Магнита" — снижалась на 0,29%, до 14,54 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,56% — до 3,16 доллара.