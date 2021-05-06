МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг на фоне статистики из Германии и данных финансовой отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По состоянию на 11.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,24% — до 7057,35 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,4% — до 6364,65 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,54% — до 15251 пункта.

Трейдеры в четверг с оптимизмом отыгрывают статистику из Германии, согласно которой рост объема производственных заказов в стране в марте ускорился до 3% в месячном выражении после подъема на 1,4% месяцем ранее. Аналитики ждали роста на 1,7%. В пятницу в стране будут опубликованы данные по промышленному производству за указанный месяц. Аналитики ждут роста показателя на 2,3% в месячном выражении после спада на 1,6% в феврале.

"Производственные заказы в Германии сильно выросли в марте, показывая, что промышленность сейчас очень хорошо справляется с ограничениями и может смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал газете Wall Street Journal экономист немецкой компании DWS Мартин Морисон (Martin Moryson). Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале

Кроме того, настроения инвесторов поддерживают данные корпоративной отчетности компаний Европы. Так, крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group сообщил, что прибыль после налогообложения за первый квартал 2021 года увеличилась в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,4 миллиарда евро. Акции компании растут в цене на 0,5%. Кроме того, французская банковская группа Societe Generale отчиталась о чистой прибыли по итогам первого квартала составила 814 миллионов евро против убытка годом ранее на уровне 326 миллионов евро. Ценные бумаги банка дорожают на 4,6%.

Позднее трейдеры ждут заседания Банка Англии, на котором ожидается сохранение базовой процентной ставки на уровне 0,1% и повышение экономических прогнозов по Великобритании.