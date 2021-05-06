Биржи Европы растут на внутренних новостях
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг на фоне статистики из Германии и данных финансовой отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,24% — до 7057,35 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,4% — до 6364,65 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,54% — до 15251 пункта.
Трейдеры в четверг с оптимизмом отыгрывают статистику из Германии, согласно которой рост объема производственных заказов в стране в марте ускорился до 3% в месячном выражении после подъема на 1,4% месяцем ранее. Аналитики ждали роста на 1,7%. В пятницу в стране будут опубликованы данные по промышленному производству за указанный месяц. Аналитики ждут роста показателя на 2,3% в месячном выражении после спада на 1,6% в феврале.
"Производственные заказы в Германии сильно выросли в марте, показывая, что промышленность сейчас очень хорошо справляется с ограничениями и может смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал газете Wall Street Journal экономист немецкой компании DWS Мартин Морисон (Martin Moryson).
Кроме того, настроения инвесторов поддерживают данные корпоративной отчетности компаний Европы. Так, крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group сообщил, что прибыль после налогообложения за первый квартал 2021 года увеличилась в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,4 миллиарда евро. Акции компании растут в цене на 0,5%. Кроме того, французская банковская группа Societe Generale отчиталась о чистой прибыли по итогам первого квартала составила 814 миллионов евро против убытка годом ранее на уровне 326 миллионов евро. Ценные бумаги банка дорожают на 4,6%.
Позднее трейдеры ждут заседания Банка Англии, на котором ожидается сохранение базовой процентной ставки на уровне 0,1% и повышение экономических прогнозов по Великобритании.
https://1prime.ru/Financial_market/20210506/833611027.html