МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг демонстрируют положительную динамику в ожидании статистики с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Украина и США обсудили "Северный поток 2"

По состоянию на 12.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 34135 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 13509,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4161,88 пункта.

Трейдеры ждут, что до открытия торгов минтруда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю. Эксперты ожидают, что показатель составит 540 тысяч заявок против 553 тысячи неделей ранее.

"В целом, похоже, что мы наблюдаем улучшение ситуации на рынке труда", — сказала газете Wall Street Journal экономист S&P Global Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino), которая ожидает, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на прошлой неделе до 510 тысяч. "Это намного лучше, чем год назад, но все равно вдвое больше, чем было до кризиса", — добавила она.

Трейдеры в целом настроены оптимистично относительно перспектив экономики США. Поддержку настроениям оказал текущий сезон корпоративной отчетности. Как подсчитал ресурс FactSet, данные которого приводит издание, из 381 компаний из индекса S&P 500, которые уже "отчитались" за минувший квартал, финансовые показатели 84% компаний превзошли ожидания аналитиков.