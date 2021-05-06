МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль в четверг растут на умеренно позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов. Убыток Банка России в 2020 году сократился втрое

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.55 мск повышается на 0,18%, до 3650,23 пункта, индекс РТС — на 0,45%, до 1542,61 пункта. Ранее индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум, поднявшись до 3660,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 32 копейки, до 74,54 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,84 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,55%, до 68,58 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ НА РЫНКАХ

После негативного старта российский рынок устремился вверх вслед за глобальными площадками и нефтью, сообщает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В результате индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС — двухмесячный, отмечает аналитик.

"В начале наших торгов внешний фон значительно ухудшился, но у нас это вызвало лишь небольшую просадку", — продолжает Бабин. Негативом по-прежнему выступают ускорение темпов пандемии в Индии, а также опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за угрозы инфляции, обращает внимание он.

Позитивными факторами для акций остаются сохраняющиеся на высоком уровне цены на нефть, а также в целом позитивные сигналы с европейских и азиатских бирж, полагает Игорь Додонов из ГК "Финам". Поддержку настроениям мировых инвесторов оказывают ожидания ускорения восстановления мировой экономики, чему должно будет способствовать снятия части карантинных ограничений в США и Европе, считает он.

В четверг нефть марки Brent торгуется в высоком ценовом диапазоне 68,4-69,4 долларов за баррель, основные индексы Азии, Европы и США и фьючерсы на акции в плюсе, инвесторы отыгрывают рост деловой активности и спроса на топливо, перечисляет Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Как следствие, долларовой индекс РТС тоже прибавляет и уверенно держится вблизи максимумов последних шести недель, указывает Емельянов. Рублевый индекс Мосбиржи растет слабее вследствие валютной переоценки: российская валюта в четверг укрепляется вместе с широким рынком, что снижает рублевую стоимость активов, объясняет аналитик.

Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост после старта основной сессии, констатирует Бабин. Российская валюта немного не дошла до ближайшей цели укрепления, соответствующей недельному минимуму доллара 74,45 рублей, добавляет он. Россия сократила долю доллара и евро в резервах

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста четверга оказались расписки Headhunter (+3,25%), акции ГАЗ (+2,53% и + 1,94% "префы"), "Квадры" (+2,35% и + 4,32% "префы"), ГК "ПИК" (+2,1%), ДВМП (+2,06%), "Русала" (+2,04%), ЧМК (+1,82%), "Алросы" (+1,75%), "Сбербанка" (+1,39%), "Эн+ Груп" (+1,23%), "Газпрома" (+1,19%).

Акции "Юнипро" уменьшились более чем на 1% на фоне представленной компанией отчетности за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась на 15,3% в годовом выражении и составила 4,038 миллиарда рублей. EBITDA сократилась на 10,1%, до 6,9 миллиарда рублей. Базовая чистая прибыль снизилась на 18,1% и составила 4,1 миллиарда рублей. При этом выручка компании выросла на 5,3%, до 21,5 миллиарда рублей.

В минусе в четверг также торговались акции МКБ (-3,31%), Polymetal (−2,72%), ТГК-2 (−2%), ЗИЛ (-1,73%), "Мечела" (-1,62%), НЛМК (−1,49%), "Росинтера" (−1,16%), "Распадской" (−1,15%), ОВК (−1,15%), "Сургутнефтегаза" (−1,13%), "Башнефти" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 3700 пунктов, у индекса РТС — на шестнадцатимесячном максимуме 1556 пунктов, установленном в середине марта, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Без устойчивого роста мировых рынков преодолеть эти технические препятствия будет сложно, думает аналитик.

Также инвесторы обратят внимание на статистику рынка труда США, считает Бабин. Слишком сильные результаты могут даже оказать давление на биржевые площадки из-за опасений, что такие данные подтолкнут ФРС к более раннему сворачиванию денежно-кредитных стимулов, допускает он. Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума

В России выйдут данные по динамике международных резервов, напоминает Игорь Додонов из ГК "Финам". Он ожидает формирования коррекции индекса Мосбиржи в район 3560 пунктов.

При неизменности внешнего фона российский рынок сегодня продолжит умеренный рост, полагает Емельянов из "Фридом Финанс". Аналитик называет вероятным повторный заход нефти в зону выше 70 долларов за баррель, что подтолкнет РТС к тому, чтобы попытаться обновить мартовский максимум выше 1555 пунктов. По его мнению, к концу сессии возможен небольшой откат к утренним уровням, однако по индексу РТС рынок останется вблизи локальных пиков.

Индекс Мосбиржи будет и дальше целиться 3700 пунктов, но за сегодняшнюю сессию вряд ли успеет достигнуть этой планки, оценивает Емельянов. На конец дня более вероятным значением смотрится отметка не выше 3680 пунктов, оценивает он.

Пара доллар/рубль все еще выше минимумов апреля, и движение вниз остается преобладающим, фиксирует Емельянов. Сегодня американская валюта может дотянуться до 73,3 рубля и завершить день ниже 73,5 рубля, уточняет он. Евро может дойти до 89,5 рубля, но в целом будет крепче доллара из-за роста на межбанковском рынке и будет стараться удерживать боковой тренд на конец дня, заключает аналитик.

Сейчас наблюдается коррекция рубля, и без устойчивого роста мировых рынков он вряд ли сможет продолжить подъем, утверждает Бабин. Он полагает, что в краткосрочной перспективе доллар останется в коридоре 74,45-75 рубля, евро может консолидироваться в диапазоне 89,4-90 рублей.