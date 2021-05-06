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2021-05-06T16:56:56+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210506/833614375.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 мая

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Ожидаемые в пятницу, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 1:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта... ПРАЙМ, 06.05.2021

события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60