МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 48,3  
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель) 54,3  
4:54 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (апрель) 30,6% 24,1%
4:54 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (апрель) 38,1% 42,5%
4:54 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апрель) 13,8 млрд юаней 28,1 млрд юаней
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март) -1,6% 2,3%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (март) 19,1 млрд евро 19,5 млрд евро
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель) 61,7 62,3
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель) -0,1% 0,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель) 4,2% -0,4%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель) 916 тыс 978 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (апрель) 61,5%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель) 780 тыс 893 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (апрель) 6% 5,8%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (апрель) 303,1 тыс -175 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (апрель) 7,5% 7,8%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель) 72,9 60,5
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 343  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 438  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 29,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 489,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 170,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -7,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 2,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -48,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 81,0 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,7% 0,6% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 5,8% 5,5% (прогноз)
  RUB М.Видео — ГОСА (реестра закрыт 13.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.05.2021) 33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019 38 — див-д 2020
  RUB Группа ПИК — ГОСА (реестра закрыт 12.04.2021, в заочной форме, див-д 2020 + див-д 1кв2021, реестр для выплаты — 17.05.2021) 22,71 — див-д 2019 22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021) 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019 6,94 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
  RUB Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 26.04.2021) $0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019 $0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
  RUB Газпром нефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин2019) — див-д 2019 5 (9м2020) — див-д 2020