МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается в четверг по отношению к доллару на фоне решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти ускоряет снижение на опасениях за спрос

По состоянию на 17.37 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3871 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3903 доллара. Курс евро рос до 1,2056 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2004 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,14 иены с уровня прошлого закрытия в 109,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 90,98 пункта.

Фунт стерлингов перешел к выраженному снижению по отношению к доллару после заявлений Банка Англии, который на заседании в четверг принял решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0,1%, как и прогнозировали аналитики. Банк Англии также повысил прогноз по росту экономики Великобритании в текущем году до 7,25% с ожидавшихся в феврале 5%.

Трейдеры также обратили внимание на статданные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали значение показателя на уровне 540 тысяч.

"На фоне самого низкого за всю пандемию количества заявок на выплату пособия по безработице крепнут ожидания роста рынка труда в ближайшем будущем. Сегодняшние данные — еще одно доказательство того, что мы на шаг ближе к полному восстановлению экономики", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).