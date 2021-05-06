МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок вырос на основной сессии на фоне позитива на западных площадках, следует из динамики торгов. Стоимость нефти ускоряет снижение на опасениях за спрос

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4% — до 3658,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1550,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 53 копеек, до 74,33 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 89,56 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,46%, до 68,64 доллара за баррель.

Основные американские индексы растут до 0,5%, ведущие европейские индекс выросли в основном до 0,5%.