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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210506/833615145.html
Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне роста западных площадок
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Российский рынок вырос на основной сессии на фоне позитива на западных площадках, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4% —... ПРАЙМ, 06.05.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок вырос на основной сессии на фоне позитива на западных площадках, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4% — до 3658,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1550,64 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 53 копеек, до 74,33 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 89,56 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,46%, до 68,64 доллара за баррель.
Основные американские индексы растут до 0,5%, ведущие европейские индекс выросли в основном до 0,5%.