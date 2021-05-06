ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг на публикации статданных по заявкам на пособие по безработице, Dow Jones показал новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.

" Главное здание ФРС США

ФРС может начать сворачивать стимулирование экономики США

По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,92%, до рекордных 34546,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,37%, до 13632,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,81%, до 4201,55 пункта.

Фондовые рынки США росли в течение дня после выхода статданных из США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч.