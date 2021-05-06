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Американские биржи закрылись уверенным ростом
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Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг на публикации статданных по заявкам на пособие по безработице, Dow Jones показал новый рекорд, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 06.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг на публикации статданных по заявкам на пособие по безработице, Dow Jones показал новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,92%, до рекордных 34546,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,37%, до 13632,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,81%, до 4201,55 пункта.
Фондовые рынки США росли в течение дня после выхода статданных из США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч.