ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг на публикации статданных по заявкам на пособие по безработице, Dow Jones показал новый рекорд, свидетельствуют данные торгов. ФРС может начать сворачивать стимулирование экономики США

По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,92%, до рекордных 34546,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,37%, до 13632,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,81%, до 4201,55 пункта.

Фондовые рынки США росли в течение дня после выхода статданных из США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч.