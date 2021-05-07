События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 мая
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|48,3
|49,5 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)
|54,3
|56,3 (факт)
|4:54
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|30,6%
|32,3% (факт)
|4:54
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (апрель)
|38,1%
|43,1% (факт)
|4:54
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апрель)
|13,8 млрд юаней
|42,86 млрд юаней (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-1,9%
|2,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (март)
|18,9 млрд евро
|14,3 млрд евро (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель)
|61,7
|62,3
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель)
|-0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель)
|4,2%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
|916 тыс
|978 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (апрель)
|61,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель)
|780 тыс
|893 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (апрель)
|6%
|5,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (апрель)
|303,1 тыс
|-175 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (апрель)
|7,5%
|7,8%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель)
|72,9
|60,5
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|343
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|438
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|29,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|489,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|170,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-7,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|2,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-48,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|81,0 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,7%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|5,8%
|5,5% (прогноз)
|RUB
|М.Видео — ГОСА (реестра закрыт 13.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.05.2021)
|33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019
|38 — див-д 2020
|RUB
|Группа ПИК — ГОСА (реестра закрыт 12.04.2021, в заочной форме, див-д 2020 + див-д 1кв2021, реестр для выплаты — 17.05.2021)
|22,71 — див-д 2019
|22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021)
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019
|6,94 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 26.04.2021)
|$0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019
|$0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Газпром нефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин2019) — див-д 2019
|5 (9м2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210507/833616732.html