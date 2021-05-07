МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс рубля мало меняется против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,51% — до 3676,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1562,31 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3684,53 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% — до 68,38 доллара за баррель.