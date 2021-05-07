2021-05-07T10:16:09+03:00
2021-05-07T10:16:24+03:00
2021-05-07T10:16:09+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210507/833616993.html
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 07.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83230/98/832309817.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/98/832309817.jpg
https://1prime.ru/images/83230/98/832309816.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/98/832309816.jpg
https://1prime.ru/images/83230/98/832309815.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/98/832309815.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210507/833616339.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,51% — до 3676,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1562,31 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3684,53 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% — до 68,38 доллара за баррель.