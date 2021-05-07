МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут в ожидании апрельских данных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Блинкен заявил, что США активно изучают вопрос военной помощи Украине

По состоянию на 13.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,27%, до 34537 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 13642 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4205,12 пункта.

Инвесторы ждут месячной статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу до открытия торгов. Аналитики полагают, что безработица в стране снизилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч после роста на 916 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, оптимизм трейдеров поддерживают последние решения ФРС США и ожидания скорого восстановления американской экономики после пандемии, отмечают аналитики.

"На этой неделе по-прежнему главенствует сочетание ожиданий восстановления после коронавируса и того, как на это отреагирует политика процентных и учетных ставок", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по активам UBS Global Wealth Management Киран Ганеш (Kiran Ganesh).