МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на волне общих оптимистичных ожиданий восстановления экономики, игнорируя слабую апрельскую статистику с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Безработица в США в апреле неожиданно выросла

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2% — до 34619,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 13739,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4220,6 пункта.

Инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы восстановления мировой экономики после пандемии. Этот оптимизм поддерживается, в частности, данными по импорту и экспорту Китая, которые оказались лучше прогнозов.

Кроме того, трейдеров продолжают поддерживать сигналы ФРС США о том, что регулятор пока не собирается ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на заметное улучшение экономической обстановки в стране. Фьючерсы на индексы США растут в ожидании данных по рынку труда

На этом фоне биржи пока не отреагировали на слабую статистику по рынку труда. Безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч — в разы меньше ожиданий.

Аналитик Jefferies Тони Бедикян (Tony Bedikian) назвал эти данные "разочаровывающими". "Не считая возможности того, что работодатели не могут найти людей, способных занять вакансии, слабость (данных – ред.) абсолютно сбивает с толку", — сказал он газете Wall Street Journal.