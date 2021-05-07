МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций за первую неделю мая вырос почти на 4%, индекс Мосбиржи в пятницу обновил исторический максимум, поднявшись до 3688,81 пункта, следует из данных торгов. Нефть снижается, но выходит в плюс по итогам недели

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 0,67% — до 3682,69 пункта (в ходе торгов поднимался до 3688,81 – нового исторического максимума). Долларовый индекс РТС поднялся на 1,73% — до 1577,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 67 копеек — до 73,56 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 89,5 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,46% — до 68,4 доллара за баррель.