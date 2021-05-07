МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером стабильно растет к доллару и при этом снижается к евро на фоне роста европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Нефть снижается, но выходит в плюс по итогам недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.31 мск снижается на 48 копеек, до 73,75 рубля, курс евро растет на 16 копеек, до уровня 89,73 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,15% — до 68,19 доллара за баррель. Курс евро растет на международном валютном рынке форекс на 0,86% — до 1,2167 доллара.

Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует диапазон для курса пары доллар-рубль на начало следующей недели в рамках 73-76 рублей.

"В России Минфин в мае сократит покупки иностранной валюты до 123 миллиардов рублей в рамках бюджетного правила. Сокращение более сильное, чем ожидал рынок, это оказывает умеренную поддержку рублю", — добавляет он.

В то же время Андрей Маслов из ГК "Финам" отмечает, что ожидаемое введение общенационального локдауна в Индии может серьезно подорвать цены на нефть, несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендры Моди заявил, что пик заболеваемости будет пройден ближайшие дни.

Исходя из этого, он ожидает, что дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время может быть прервано или серьезно замедлено, а курс российской валюты будет находиться в расширенном коридоре 73,8-75,25 рубля по отношению к доллару и 89,75-90,5 по отношению к евро.