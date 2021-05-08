МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. США в прошлом году напечатали четверть всех существующих долларов — 9 триллионов. В этом году страна собирается продолжить эмиссию национальной валюты. Впрочем, Штаты – не единственные, кто включил печатный станок на полную мощность. Эксперты рассказали агентству "Прайм", для чего центробанки вливают новые деньги в экономику и во что такая регулятивная политика в итоге выльется. Деньги просто так. Выплаты от государства, о которых вы не знали

ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАЮТ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Печатание денег — это фигуральное выражение. Центробанки не печатают физические банкноты, а с помощью пары кликов на компьютере вводят их в коммерческую банковскую систему, подобно электронному депозиту, говорит финансовый аналитик TradingView, Inc. Игорь Кучма.

К денежной эмиссии и другим мерам по увеличению денег в обращении (например, снижению ключевой ставки либо резервных требований) государства прибегают в случаях, когда экономика испытывает потребности в дополнительных денежных ресурсах. Например, если наблюдается дефицит совокупного спроса, есть потребность в реализации инвестиционных проектов, нужно изыскать средства для погашения государственного долга или необходимо решить какие-либо социально-экономические задачи, объясняет декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Бессмертная.

Вливание в экономику новых денег помогает государствам обеспечить дополнительный спрос на продукцию страны, чтобы он стал инструментом её роста. Также это позволяет компенсировать рост стоимости жизни для населения и снижение рентабельности для компаний, отмечает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Конец роскошной жизни. За что выселят из единственного жилья

При прочих равных условиях активизация "печатного станка", приводящая к наращиванию денежной массы выше потребностей рынка товаров и услуг, приводит к росту инфляции и обесценению национальной валюты, поясняет Бессмертная.

БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ В МАССЫ

В 2020 году США напечатали четверть всех существующих долларов — 9 триллионов. Вполне возможно, эмиссия доллара продолжится и дальше. "США, похоже, в первую очередь ориентируются на свои потребности в финансировании, а не на реальные возможности экономики", — говорит эксперт.

Недавно созданные ФРС доллары используются для покупки облигаций и других ценных бумаг, что привело к резкому взлету на рынках. Многие эксперты даже заговорили о "пузыре", который вот-вот лопнет.

Действительно, на фоне общего спада экономики в связи с пандемией в 2020 году индекс S&P прибавил более 12%. И это далеко не рекордсмен среди американских фондовых индексов. Акции многих компаний демонстрируют высочайший уровень переоцененности – соотношение цена/прибыль на акции Teslа составляет на текущий момент запредельные 1187,16, Amazon — 81,6 Apple – 36,42, и т.д.

"Очевидно, что фундаментальных причин такого роста объективно не существует. Фондовый пузырь по мере выплеска на рынок новых денежных эмиссий будет продолжать раздуваться", говорит Бессмертная.

В теории такие вливания долларов на рынок должны удерживать процентные ставки на низком уровне. А низкие процентные ставки должны способствовать росту экономики. Однако большое количество долларов в обороте обязательно приводит к росту цен, отмечает Кучма.

По его мнению, ФРС таким образом манипулирует рынком облигаций, где в конечном итоге определяются уровни процентных ставок.

"Будучи участником аукционов по продаже государственных облигаций с деньгами количественного смягчения в кармане, ФРС вызывает рост цен на облигации. И это автоматически приводит к снижению доходности этих облигаций (процентной ставки)", — поясняет финансист.

Для американского бюджета, населения и бизнеса краткосрочная польза от этого есть. Но в конечном счете, результатом интенсивной работы печатного станка является обесценивание денег. Российский рынок акций перешёл в плюс

То есть, когда экономисты говорят о слабом долларе, они подразумевают, что покупательская способность резидентов США снижается. А цены на импортные товары, в свою очередь, растут.

При этом слабый доллар также означает, что экспорт более конкурентоспособен на мировом рынке, что, возможно, позволит сохранить рабочие места в США. Слабый доллар также лучше подходит для развивающихся рынков, которым нужны резервы в долларах США, отметил Кучма.

АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ ДЛЯ РОССИИ

При этом прогнозы в части "обрушения" курса доллара и наступления периода гиперинфляции в США, тем не менее, вряд ли имеют под собой серьезную основу. Денежную массу в 2020 году увеличивали не только США, но и другие ведущие экономики мира, хотя и не в таких масштабах.

Американская валюта – на особом положении: это ведущая мировая резервная валюта. Обесценение доллара неизменно повлечет за собой и обесценение многих других валют. Это значит, что надеяться на снижение курса доллара по отношению к валютам стран с развивающимися финансовыми рынками в ближайшее время вряд ли стоит, подчеркивает Бессмертная.

Российские власти едва ли смогут пойти по американскому пути, во всяком случае, масштабно. Дело в том, что у американцев площадка для эмиссии — весь мир, а у нас — только Россия. Ведь доллар, в отличие от рубля, не только национальная, но и мировая валюта, говорит Григорьев.

Единственной возможностью прилично заработать на этой избыточной денежной массе долларов в экономике является её вложение на относительно короткий срок в финансовые инструменты с перспективой роста, заключил эксперт. ​