МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. На криптовалютном рынке в настоящее время можно наблюдать золотые времена, пишет газета "Известия". Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

Итак, биткоин, эфир и более экзотические денежные единицы пользуются сейчас запредельным спросом, что отражается не только в курсах, бьющих рекорды, но и в объемах торгов на различных площадках, где виртуальные деньги меняют своих владельцев.

При этом на фондовом рынке — напротив — весной текущего 2021 года активность упала даже на фоне продолжающегося роста котировок большинства акций.

Инвесторам сейчас более интересна "крипта", пишет издание и объясняет это беспрецедентной фискальной и монетарной накачкой со стороны центробанков и правительств разных стран.

В апреле прошлого 2020 года объем торгов на криптовалютных биржах во всем мире составлял $100 миллиардов и тогда это казалось огромной цифрой.

Но всё познается в сравнении, отмечает издание.

В марте текущего года объем достиг $1,2 триллиона.

"То же самое происходит на совсем еще молодом рынке криптовалютных фьючерсов. Скажем, объем торговли контрактами с расчетами в будущем на эфириум в начале мая достиг 6500 штук в день, тогда как месяц назад он составлял лишь 1000", — отмечается в статье.