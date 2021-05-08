МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Среди россиян все больше людей участвуют в качестве розничных инвесторов в первичных размещениях акций компаний (IPO), пишет "Российская газета".

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При этом еще пару лет назад этот рынок почти полностью принадлежал крупным фондам.

"Однако IPO — один из самых рискованных инструментов на фондовом рынке, и Банк России рассчитывает ограничить доступ к нему неподготовленных граждан", — отмечает издание.

IPO активизировались на всех мировых площадках на фоне мягкой денежно-кредитной политики регуляторв. Россия не стала исключением: после долгого перерыва на Московской бирже в 2020 году разместились: 

  • "Совкомфлот",
  • ГК "Самолет",
  •  OZON.

В этом 2021 году разместились Fix Price и Segezha Group.

Оживление рынка капитала совпало с неожиданным бумом частных инвестиций: брокерские счета имеют уже более 11,5 миллиона граждан РФ.

"Роль частных инвесторов как на фондовом рынке, так и в публичных размещениях значительно выросла в последнее время, их доля в торгах акциями составляет около 40%", — заявила в беседе с газетой директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

В отдельных размещениях, по словам организаторов, доля розничных инвесторов составила порядка 10%.

"Мы видим увеличивающийся спрос со стороны частных инвесторов на участие в новых размещениях акций как российских, так и иностранных компаний. Это является следствием масштабного притока новых инвесторов на рынок в последние два года. Мы получили десятки тысяч клиентских заявок в ходе последних размещений", — прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Он отметил, что доля клиентов, участвующих в IPO, относительно не высока. Это около 5-7%.

"IPO остается в большей степени нишевым продуктом. Инвесторы с консервативным риск-профилем, как правило, не участвуют в них", — пояснил он.

Что касается прогноза, то Московская биржа в ближайшее время ждет выхода на биржу еще нескольких российских компаний. Также прогнозируется рост числа сделок IPO в 2021 году. Однако количество сделок напрямую зависит от конъюнктуры рынка.