МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Как правило, летний туристический сезон не вызывает резких колебаний рубля, а летом 2021-го опасаться его обвала тем более не стоит: в силу сложившихся обстоятельств многие предпочтут российские направления. Однако спрос на иностранную валюту со стороны граждан все же может вырасти с открытием популярных зарубежных направлений, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

БЕЗ РЕЗКОГО ОСЛАБЛЕНИЯ

Эксперты не наблюдают факторов резкого ослабления рубля.

"Мировая экономика восстанавливается, в том числе, и индийская, где резко увеличилась заболеваемость COVID-19. На фоне низких ставок растет спрос на ресурсы, идут вверх цены", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

В то же время, для рынка нефти действуют ограничения ОПЕК+, металлургическая отрасль не нуждается в поддержке, цены на черновые и цветные металлы растут даже в условиях почти стопроцентной загрузки производственных мощностей. Цены на нефть сильно выросли

Сальдо торгового баланса России во втором квартале ожидается в диапазоне 10…15 млрд долларов в месяц – это один из важнейших факторов укрепления рубля.

Согласно ожиданиям финансиста, в мае курс удержится в диапазоне 73-76 рублей за доллар.

Отток нерезидентов из ОФЗ может более выраженно влиять на курс, но лишь в течение непродолжительного времени, как правило, нескольких недель. "Сейчас отток приостановился, и курс USD/RUB не успел даже подскочить до 80", — указывает Ващенко.

СЕЗОН ОТПУСКОВ РУБЛЮ НЕ ПОМЕХА

Спрос на иностранную валюту со стороны граждан может повыситься в связи с открытием для туристических поездок популярных зарубежных направлений. Многие уже начали скупать доллары в надежде на скорое открытие любимых стран.

"Физический спрос может выступать в числе факторов давления на рублевый курс, однако он не входит в число решающих переменных в уравнении для рубля на предстоящие месяцы", — утверждает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Речь не идет о полном открытии иностранных курортов. Более того, как показал пример с Турцией, некоторые направления могут даже временно закрываться, поскольку ситуация с коронавирусом в разных странах может сильно отличаться.

"К тому же динамика располагаемых доходов населения, а также стимулирование внутреннего туризма могут указывать на то, что в этом году многие предпочтут для летнего отдыха российские направления", — полагает эксперт.

В свою очередь Ващенко также указывает, что туристический сезон — явление ежегодное и резких колебаний рубля никогда не вызывает. В условиях же продолжающихся ограничений на международные поездки значение этого фактора для рубля снижается.

ОРИЕНТИРЫ И ПРОГНОЗЫ

Главными для рубля останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть.

"Динамика счета текущих операций с середины второго квартала может лишить рубль части поддержки, фактором ослабления может выступить и стартующий сезон дивидендных выплат", — считает Бахтин.

По мнению же Ващенко, дивидендный сезон за счет растянутости во времени и сокращения дивидендов не окажет большого влияния на курс. Конец роскошной жизни. За что выселят из единственного жилья

С другой стороны, разворот к повышению ставки Центробанка – это фундаментально позитивный тренд для российской валюты. Цены на нефть в условиях восстановления спроса в США, Китае и других крупных экономиках могут закрепиться в диапазоне 60-70 долларов. Восстановление спроса на ОФЗ в условиях временного снижения санкционных рисков может выступить в числе факторов рублевой поддержки, добавляет Бахтин.

По его прогнозам, курс рубля в летней перспективе ожидается на уровне 72-76 к доллару и 88-92 – к евро.

"Чтобы произошел подскок до 100, необходимы очень сильные внешние шоки, которые маловероятны", — уверен Ващенко.

В настоящий момент пара доллар/рубль находится в рамках широкого диапазона — 72,52 – 82. Колебания внутри данного коридора для рубля в течение 2021 года эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов считает базовым сценарием.

БЕЗ ОСОБОГО ОПТИМИЗМА

Несмотря на усилившееся санкционное давление в отношении России со стороны Соединенных Штатов, Дроздов не настроен пессимистически в отношении рубля, хотя и сильного оптимизма не испытывает.

Движения отечественной валюты будут обусловлены как позитивными, так и негативными факторами, оказывающими влияние на формирование ее курса. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

Из позитивных эксперт отмечает все еще относительно высокие цены на энергоносители, разворот в сторону ужесточения монетарной политики Банком России, а также ожидание встречи Байдена и Путина, которая, вполне возможно, хоть как-то нормализует отношения между двумя странами.

"Негативными факторами могут стать смена конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также усиление противостояния между США и РФ", — заключил Дроздов.