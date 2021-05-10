МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,18% — до 7,24 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 191,88 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,57%, до 83,03 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,28% — до 6,5 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,59%, до 25,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,01% — до 36,69 доллара, "Северстали" — росла на 1,5%, до 25,09 доллара, НЛМК — снижалась на 1,07%, до 36,86 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,44% — до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,54%, до 17,16 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,02% — до 62,13 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,22% — до 9,07 доллара, "Магнита" — на 0,43%, до 14,59 доллара, "Ленты" — на 1,04%, до 3,09 доллара.