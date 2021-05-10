Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,18% — до 7,24 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 191,88 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,57%, до 83,03 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,28% — до 6,5 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,59%, до 25,4 доллара.
Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,01% — до 36,69 доллара, "Северстали" — росла на 1,5%, до 25,09 доллара, НЛМК — снижалась на 1,07%, до 36,86 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 1,44% — до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,54%, до 17,16 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,02% — до 62,13 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,22% — до 9,07 доллара, "Магнита" — на 0,43%, до 14,59 доллара, "Ленты" — на 1,04%, до 3,09 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210510/833628038.html