МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.35 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,47%, или на 8,55 доллара — до 1839,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% — до 27,587 доллара за унцию.

Золото, преодолев барьер в 1800 долларов за унцию, дорожает уже пятый день подряд. Поддержку драгметаллу оказывает ослабление доллара, спровоцированное, в частности, слабой статистикой по рынку труда США.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,15%, до 90,09 пункта, что является минимумом с февраля.

"Настроения в краткосрочной перспективе… остаются "бычьими", что продолжает привлекать трейдеров… Металл поддерживается падающим индексом доллара, который достиг минимума за 2,5 месяца", — приводит агентство MarketWatch комментарий аналитика Kitco Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).