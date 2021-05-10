МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило приоритетный необеспеченный рейтинг одного из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon до "А1" с "А2", прогноз — стабильный, говорится в релизе агентства.

"Рейтинговое действие отражает сохраняющуюся силу операционных показателей Amazon… как с точки зрения роста выручки, так и с точки зрения улучшения маржи, что впечатляет, учитывая рост объемов розничной торговли из-за пандемии", — приводятся в релизе слова вице-президента Moody's Чарли О'Ши (Charlie O'Shea).

Он также отметил, что ликвидность компании остается на высоком уровне, а смена генерального директора Джеффа Безоса на Энди Ясси будет плавной и не приведет к значительным стратегическим изменениям.

Стабильный прогноз отражает мнение Moody's, что текущие операционные показатели компании останутся на высоком уровне.

Рейтинг компании может быть повышен, если многочисленные инвестиции Amazon с течением времени приведут к соизмеримому росту прибыли. Если инвестиции не будут окупаться или финансовая стратегия станет более агрессивной, агентство может понизить рейтинг.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.