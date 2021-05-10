МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл основные торги понедельника в умеренном плюсе, несколько ниже исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.

Росту рынка способствовала позитивная динамика бумаг ряда экспортеров, а также расписок TCS Group Hollding, в которую входит "Тинькофф банк". Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3700 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,33% — до 3694,78 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,43% — до 1570,78 пункта. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3713,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.13 мск рос на 38 копеек — до 74,17 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 90,25 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,07% — до 68,23 доллара за баррель.

Большинство акций нефтегазового сектора выросли в пределах 1,3%, бумаги золотодобывающих компаний – в пределах 1,2%. При этом расписки TCS Group Hollding подорожали на 8,01% в ожидании публикации отчетности по МСФО, а в ходе торгов подскакивали почти на 9%, до нового исторического максимума – 4930 рублей.