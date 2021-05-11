11 мая — Dow Jones. Американские фондовые индексы в понедельник снизились под давлением акций технологических компаний, тогда как прошлая неделя завершилась для S&P 500 и Dow Jones Industrial Average новыми рекордами. Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

Фондовые индексы в последние дни росли. Представители Федеральной резервной системы США подтвердили свою приверженность облегченным условиям финансирования для содействия экономическому восстановлению. Президент США Джо Байден выступает за дополнительные бюджетные расходы. Более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости, опубликованный в пятницу, усилил оптимизм по поводу того, что правительство и центральный банк продолжат проводить стимулирующую политику. Но некоторые фондовые управляющие обеспокоены тем, что и без того высокая оценка акций может свести ралли на нет.

"Рынки прошли довольно долгий путь и сильно выросли, при этом траектория была относительно прямой, – отмечает Майк Белл, аналитик по глобальным рынкам в J.P. Morgan Asset Management. – Поэтому препятствие для дальнейшего роста становится более выраженным".

Индекс S&P 500 снизился на 1%. В пятницу он в 26-й раз с начала года закрылся на историческом максимуме. Dow Jones Industrial Average упал на 0,1%, а Nasdaq Composite упал на 2,6%.

В число аутсайдеров вошли акции полупроводниковых компаний Skyworks Solutions и Qorvo, упавшие примерно на 7% соответственно. Акции Micron Technology снизились на 5,8%, а Align Technology – на 7,3%.

"Они считаются ориентирами для роста мировой экономики, – говорит о полупроводниковых компаниях Квинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial. – Они охватывают обширную область – 5G, кибербезопасность, облачные решения, игры. Я думаю, что это очередная консолидация, отступление, позволяющее рынку просто консолидироваться".

Акции технологического сектора обеспечили большую часть прошлогоднего рыночного ралли, но в 2021 году эта тенденция сменилась на противоположную. Инвесторы вкладывают капитала в акции стоимостных и циклических компаний, которые, как правило, лучше себя чувствуют во время экономического восстановления. По словам трейдеров, от покупки акций технологических компаний также отталкивают опасения насчет того, что рост инфляции может снизить стоимость будущих доходов.

Инвесторы, по всей видимости, не решаются вкладывать больше денег в дорогие акции, в том числе акции технологических компаний, говорит Себастьен Гали, старший макроэкономический стратег Nordea Asset Management. Управляющие все чаще делают ставку на банковский и туристический сектора, которые выиграют, когда экономика восстановится и больше предприятий возобновят работу.

Рост цен на сырье, проблемы с цепочками поставок и дефицит микросхем увеличивают производственные затраты, что, вероятно, отразится на потребителях и корпоративных доходах, предупреждает Ипек Озкардескайя, старший аналитик Swissquote Bank.

"Все понимают, что инфляция будет расти, поэтому главный вопрос заключается в том, будет ли этот рост продолжительным, – сказала Озкардескайя. – Инфляция – это негативный фактор для акций роста. Стоимостным акциям проще выдерживать тяжесть инфляции".

Цены на бензин могут продолжить расти на фоне закрытия трубопровода Colonial Pipeline, который протянулся на 8850 км от побережья Мексиканского залива до Линдена, штат Нью-Джерси. По данным Американской автомобильной ассоциации, в штатах, наиболее пострадавших от закрытия трубопровода, цены на бензин на этой неделе могут вырасти на 3-7 центов за галлон.

"Первый вопрос, который возникает: будут ли поставки на северо-восток? – говорит Кросби. – Но на рынке задаются и более масштабными вопросами: 'Кто несет ответственность? Это дело рук пары хакеров, засевших в квартире в какой-то точке мира, или это работа государственной группы, проверяющей США на прочность и дающей всем понять, что у нас есть проблемы с кибербезопасностью?'".

Акции Marriott International упали на 4,1% после того, как эта сеть отелей заявила, что по итогам 1-го квартала понесла убытки.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,601% с 1,576% в пятницу.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%.

Британский фунт поднялся на 1,4% по отношению к доллару. Шотландской национальной партии (ШНП) не хватило одного места для получения абсолютного большинства в местном парламенте. Это повышает вероятность того, что Шотландия может избежать повторного голосования по вопросу отделения от Великобритании.

"На рынке сложилось мнение, что если ШНП не получит большинства, то угроза референдума в Шотландии станет ниже", – сказала Джейн Фоли, глава отдела валютной стратегии Rabobank. Однако вероятность того, что ШНП будет сотрудничать с другими партиями, чтобы добиться голосования за независимость, может привести к нестабильности фунта в ближайшие месяцы, добавила она.

В Азии южнокорейский Kospi к закрытию торгов вырос на 1,6%, а индекс Shanghai Composite – на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 вырос почти на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся с повышением на 1,3% благодаря акциям горнодобывающих компаний, которые подняли индекс до первого рекорда с начала пандемии Covid-19.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Julia Carpenter, Julia.Carpenter@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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