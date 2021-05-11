МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале дня в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск вторника рос на 1 копейку — до 74,36 рубля, курс евро поднимался на 5 копеек, до 90,26 рубля. На старте торгов рубль рос к доллару на 4 копейки и терял к евро 7 копеек.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75% — до 67,81 доллара за баррель.