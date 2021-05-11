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2021-05-11T07:13:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210511/833631116.html
Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торгов
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале дня в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 11.05.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале дня в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск вторника рос на 1 копейку — до 74,36 рубля, курс евро поднимался на 5 копеек, до 90,26 рубля. На старте торгов рубль рос к доллару на 4 копейки и терял к евро 7 копеек.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75% — до 67,81 доллара за баррель.