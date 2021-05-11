МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале дня на негативном внешнем фоне и дивидендном разрыве в акциях Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи. Сбербанк с начала года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск вторника падает на 1,38% — до 3643,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41% — до 1548,62 пункта.

Акции Сбербанка в начале торгов ощутимо обвалились в цене после дивидендной отсечки — с 11 мая они торгуются без дивидендов. К 10.15 мск обыкновенные акции дешевели на 5,4%, привилегированные – на 4,9%. Максимальное падение "обычки" составило во вторник с утра 6%, до 301 рубля, "префов" – 6,3%, до 280,24 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,79% — до 67,78 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,19-0,74%, азиатские площадки падают до 3,08%.