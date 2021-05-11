Бумаги российских компаний дешевеют на торгах в Лондоне
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.03 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,66% — до 7,2 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 189,35 доллара, "Лукойла" — на 0,91%, до 81,61 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,48% — до 6,47 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 24,88 доллара.
Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,46% — до 36,46 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 24,68 доллара, НЛМК — снижалась на 0,03%, до 36,71 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 1,06% — до 1,31 доллара, Сбербанка — на 3,82%, до 16,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,17% — до 65,03 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,34% — до 8,83 доллара, "Магнита" — на 0,22%, до 14,56 доллара, "Ленты" — на 1,12%, до 3,08 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210511/833632982.html