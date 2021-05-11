МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне

По состоянию на 11.03 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,66% — до 7,2 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 189,35 доллара, "Лукойла" — на 0,91%, до 81,61 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,48% — до 6,47 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 24,88 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,46% — до 36,46 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 24,68 доллара, НЛМК — снижалась на 0,03%, до 36,71 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,06% — до 1,31 доллара, Сбербанка — на 3,82%, до 16,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,17% — до 65,03 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,34% — до 8,83 доллара, "Магнита" — на 0,22%, до 14,56 доллара, "Ленты" — на 1,12%, до 3,08 доллара.