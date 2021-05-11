МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением вслед за распродажами на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Индексы США упали на фоне снижения акций технологического сектора

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4% — до 3441,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2251,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2% — до 28013,81 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,23% — до 3209,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 7097 пунктов, японский Nikkei 225 — на 3,08%, до 28608,59 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что американские рынки акций закрыли торги понедельника в минусе, в частности, на фоне опасений вокруг ускорения инфляции, из-за которой есть риск ужесточения монетарной политики ФРС раньше обещанных сроков.

Японский рынок акций, как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на аналитиков, оказался под давлением на фоне падения американского высокотехнологичного индекса Nasdaq на 2,6%. "Рынок акций в целом просел, при этом акции компаний технологического сектора были сильно задеты", — сказал агентству брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой годовая инфляция в апреле составила 0,9% против 0,4% в марте. При этом аналитики ждали инфляцию на уровне 1%. А в месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,3%, хотя аналитики ждали снижения на 0,2%. Однако выше прогнозов оказался рост цен производителей в стране — на 6,8% в годовом исчислении, хотя аналитики ждали повышения на 6,5%.