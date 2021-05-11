МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник вслед за рынками Азии и США, однако темпы падения немного замедлились после статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии подскочило до рекордного уровня

По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,9% — до 6972,1 пункта. Французский CAC 40 снижался на 1,87% — до 6265,29 пункта, немецкий DAX — на 1,9%, до 15104,1 пункта. До публикации статистики из Германии падение на биржах Европы превышало 2%.

Во вторник на европейских биржах отмечается существенная негативная динамика на фоне распродаж на фондовых рынках США и Азии. Американские рынки акций закрыли торги понедельника в минусе, при этом высокотехнологичный индекс Nasdaq упал на 2,6%. Это произошло, в частности, на фоне опасений вокруг ускорения инфляции, из-за которой есть риск ужесточения монетарной политики ФРС раньше обещанных сроков.

"Спад в технологическом секторе не только стал худшим днем для индекса Nasdaq с марта, но и не позволил индексу Dow Jones впервые в своей истории закрыться выше отметки 35 000 пунктов", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), которого цитирует газета Wall Street Journal. Вслед за американскими рынками в минусе оказались и большинство бирж Азии во вторник.

В то же время негатив в Европе немного помогает ограничить статистика из Германии. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике страны в мае подскочил до максимума с 2000 года, оказавшись существенно выше прогнозов.