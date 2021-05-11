МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник на фоне опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Эксперты уверены, что США скоро потеряют свою долю на мировом рынке нефти

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,45% — до 34520 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 13193,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4154,38 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские рынки могут продолжить снижение во вторник после того, как в предыдущий день торгов рынки упали на 0,1-2,6%. Инвесторы опасаются, что в ближайшие месяцы инфляция в США резко ускорится на фоне отложенных расходов и роста цен на сырьевые товары. В среду в США будет опубликована статистика по годовой инфляции за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель ускорился до максимума с 2011 года в 3,6% с 2,6% в марте.

"Инфляция — это проблема, которая сейчас волнует всех, и она порождает большую неопределенность. Вопрос в том, как ФРС на это отреагирует", — сказал газете Wall Street Journal стратег Bessemer Trust Питер Лангас (Peter Langas). Трейдеры опасаются, что для сдерживания инфляции ФРС США может начать ужесточение монетарной политики раньше обещанного.