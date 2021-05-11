МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник на фоне опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

Удар по сланцевой революции

Эксперты уверены, что США скоро потеряют свою долю на мировом рынке нефти

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,45% — до 34520 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 13193,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4154,38 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские рынки могут продолжить снижение во вторник после того, как в предыдущий день торгов рынки упали на 0,1-2,6%. Инвесторы опасаются, что в ближайшие месяцы инфляция в США резко ускорится на фоне отложенных расходов и роста цен на сырьевые товары. В среду в США будет опубликована статистика по годовой инфляции за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель ускорился до максимума с 2011 года в 3,6% с 2,6% в марте.

"Инфляция — это проблема, которая сейчас волнует всех, и она порождает большую неопределенность. Вопрос в том, как ФРС на это отреагирует", — сказал газете Wall Street Journal стратег Bessemer Trust Питер Лангас (Peter Langas). Трейдеры опасаются, что для сдерживания инфляции ФРС США может начать ужесточение монетарной политики раньше обещанного.