МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снижается на негативном внешнем фоне, обусловленном повышением инфляционных опасений в США, следует из данных торгов. Рубль растет против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск падает на 1,69%, до 3632,39 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1542,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек, до 74,17 рублей, курс евро повышается на 4 копейки, до 90,25 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,29%, до 67,44 доллара за баррель.

Основные американские индексы в основном падают в пределах 0,79-2,17%, ведущие европейские индексы – до 2,65%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Во вторник российские индексы открылись с большим гэпом вниз, нивелировав рост нескольких предыдущих сессий из-за крайне негативного внешнего фона, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

По его словам, нисходящее движение понедельника на мировых площадках получило развитие — негативом выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США, которые еще в пятницу быстро восстановились после провала, вызванного слабым отчетом по американскому рынку труда. Аналитики назвали причину экономического отставания России

"Ускорение роста цен оказывает давление на котировки. Пятилетние инфляционные ожидания в США достигли максимального значения с 2006 года. Взлет цен на товарные активы происходит на фоне восстановления мировой экономики и мягкой политики ведущих центробанков", — говорит Сергей Пигарев из "Фридом Финанс".

Дополнительным фактором, подстегивающим удорожание товарных активов, выступает ослабление американской валюты, добавляет Пигарев.

Российский рынок акций испытывает негативное давление от существенного снижения мировых индексов. Смягчающим обстоятельством является то, что технологический сектор, находящийся в эпицентре коррекции на международных рынках, слабо представлен в РФ, объясняет Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Не позволяют полностью воспользоваться этим преимуществом падающие цены на нефть и дивидендный гэп в акциях Сбербанка, заключает он.

Негативная динамика обусловлена как повышением инфляционных опасений, так и слабой статистикой по рынку труда в США за апрель, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Сбербанка в начале торгов вторника ощутимо обвалились в цене после дивидендной отсечки — с 11 мая они торгуются без дивидендов. Максимальное падение обыкновенных акций составило во вторник 6%, до 301 рубля, привилегированных – 6,3%, до 280,24 рубля. Бумаги российских компаний дешевеют на торгах в Лондоне

Во вторник Сбербанк представил отчетность по РБСУ, которая не смогла полностью компенсировать дивидендный разрыв. Чистая прибыль кредитной организации за январь-апрель текущего года выросла в 1,7 раза — до 386,1 миллиарда рублей, при этом за апрель она заработала рекордные 103,6 миллиарда рублей.

Акции Сбербанка остаются лидерами падения, немного отыграв его: обыкновенные акции снижаются на 3,76%, "префы" – на 3,87%.

Группа "Тинькофф" (TCS Group) представила отчетность по МСФО за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль группы выросла на 57% в годовом выражении и составила 14,2 миллиарда рублей Ее активы с конца 2020 года выросли на 1,7%, до 873,5 миллиарда рублей. Кроме того, группа сохранила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 миллиардов рублей и подтвердила планы возобновить выплату дивидендов в 2022 году.

К середине торгов акции банка снижаются на 1% после вчерашнего ралли, обращает внимание Сергей Кауфман из ГК "Финам".

В минусе также торгуются акции ТГК-2 (-3,51%), "Детского Мира" (-3,05%), РБК (-2,51%), "Лукойла" (-2,03%), Petropavlovsk (-1,96%), "Россетей"(-1,69%), ВТБ (-1,54%), "Аэрофлота" (-1,41%), "Алросы" (-1,35%), МКБ (-1,31%), а также расписки Mail.ru Group (-2,36%) и OZON (-1,78%).

В качестве защитного актива сегодня выступают акции Мосбиржи (+1,41%), указывает Александр Осин из "Фридом Финанс". Поводом для их покупки служат оптимистичные ожидания в отношении доходов компании в условиях усиления волатильности, а также корпоративные новости, уточняет аналитик.

Московская биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU. В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%.

В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+2,65%), "Русгидро" (+1,5%), "Росинтера" (+1,45%), "Сургутнефтегаза" (+1,37%) и "М.Видео" (+1,24%), а также расписки HeadHunter (+1,17%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3600 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1524 пункта, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если нисходящая динамика глобальных рынков ускорится, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти технические препятствия", — считает эксперт. Мосбиржа купила 70% платформы по подбору страховых и банковских услуг

В случае продолжения коррекции поддержкой индексу Мосбиржи может выступить нижняя граница у отметки 3570 пунктов, полагает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Во второй половине текущей сессии возможно техническое восстановление рынка, прогнозирует Александр Осин из "Фридом Финанс". Ориентиром на закрытие для индекса Мосбиржи аналитик называет диапазон 3625-3730 пунктов.

Российский рынок акций будет демонстрировать слабую динамику на фоне усиления распродаж на мировых рынках, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка. По его мнению, распродажи акций технологического сектора на мировых рынках могут спровоцировать снижение рынка в целом.

Спрос на производителей золота и металлов сохранится во вторник, продолжает Уолш. Цены на золото растут, тогда как курс доллара остается слабым, фиксирует он. В то же время сильные цены на нефть будут оказывать поддержку акциям нефтегазового сектора, считает аналитик.