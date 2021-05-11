МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США падают на 1-2% во вторник в ожидании инвесторами статистики по инфляции в стране, рынки прогнозируют ускорение инфляции почти до 10-летнего рекорда, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются на инфляционных опасениях

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,81% — до 34462,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,85%, до 13154,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сокращался на 1,27% — до 4135,25 пункта.

В среду, 12 мая, ожидается публикация данных по годовой инфляции в США в апреле. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции до 3,6% с 2,6% в марте, что может стать самым высоким показателем с сентября 2011 года, или рекордом более чем за 9,5 лет.

На фоне таких ожиданий наиболее заметно дешевеют акции технологических компаний: бумаги Apple теряют 2,3% стоимости, Facebook — дешевеют на 1,6%, Alphabet — на 2%.

"Когда инфляция растет довольно быстро и сдерживать ее нечему, тогда акции не показывают хорошей динамики. Последние 10-20 лет инфляция не была для инвесторов проблемой, поэтому если вы взглянете на портфели, они не ориентированы на инфляционные риски", — рассказала газете Wall Street Journal старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).

Акции Tesla дешевеют на 4,1% после сообщения СМИ о том, что компания отказалась от планов покупки земли для расширения производства в Шанхае из-за ситуации между США и Китаем.