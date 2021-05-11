МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник повышается против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в направлении 1,22 доллара, следует из данных Московской биржи.

Внешний негативный фон к вечеру частично компенсировал дневное укрепление российской валюты, отмечавшееся на фоне позитивных сигналов с геополитического "фронта".

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.52 мск снижался на 23 копейки, до 74,12 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 90,19 рубля, следует из данных Мосбиржи. Днем доллар максимально опускался до 73,82 рубля, евро — до 89,81 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта начала торги вторника первой послепраздничной сессии уверенным ростом против основных резервных валют. Майские "длинные" выходные в РФ прошли без неприятных (в геополитическом плане) событий, что стимулировало игроков российского валютного рынка возвращаться в рублевые позиции.

Этому же способствовали и позитивные геополитические сигналы, предваряющие, скорее всего, летнюю встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В частности, Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно. При этом он подтвердил, что будет встречаться с Путиным.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с РФ. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.

Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, любые подобные обвинения неприемлемы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В то же время, благоприятный для рубля геополитический фон на протяжение дня боролся с общерыночным негативом. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent колебалась в минусе и только к вечеру вышла в небольшой плюс: сейчас прибавляет 0,3%, до 68,5 доллара. Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением сложной ситуации с распространением коронавируса в Индии, которая является крупным импортером нефти.

Кроме того, мировые фондовые индексы, кроме коронавирусного негатива, переваривают риски роста инфляции в развитых экономиках мира. Так, в среду, 12 мая, ожидается публикация данных по годовой инфляции в США в апреле. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции до 3,6% с 2,6% в марте, что может стать самым высоким показателем с сентября 2011 года, или рекордом более чем за 9,5 лет.

На таком фоне рубль к вечеру растерял часть дневного роста, и доллар снижается к рублю сейчас на 0,3%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль ощущает неуверенность, как и другие "развивающиеся" валюты — на фоне волны снижения риск-аппетитов из-за опасений более раннего перехода (из-за роста инфляционных ожиданий) к циклу повышения ставок, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра эти опасения может снизить либо усилить публикация базового индекса потребительских цен в США за апрель. Рублевые активы получают поддержку со стороны ожиданий проведения в июне встречи президентов России и США, вероятность которой, судя по косвенным сигналам сторон, растет. В среду ожидаем колебания доллара в пределах коридора 73,5-74,5 рубля", — добавил он.

Позитивное влияние на динамику рубля будет оказывать сокращение объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в период с 11 мая по 4 июня до 6,7 миллиарда рублей в день с 8,4 миллиарда рублей в предыдущий период, считает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, в среду Минфин возобновит после праздников размещение ОФЗ, что также часто приводит к укреплению рубля", — добавляет он.