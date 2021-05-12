12 мая — Dow Jones. Инвесторы по всему миру отказывались от позиций на рынке акций. Распродажа бумаг технологического сектора распространилась на другие части рынка, и ключевые индексы США упали второй день подряд.

Dow Jones Industrial Average упал на 473,66 пункта, или 1,4%, до 34269,16 пункта. Nasdaq Composite упал на 12,43 пункта, или 0,1%, до 13389,43 пункта. S&P 500 упал на 36,33 пункта, или 0,9%, до 4152,10 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,623% с 1,601% в понедельник.

Индекс волатильности Cboe, или VIX, рос. Этот индекс страхов Уолл-стрит в ходе торгов вторника достиг 23,73 пункта, максимума с 10 марта.

Инвесторы делают ставку на то, что инфляция в ближайшие месяцы с большой долей вероятности значительно усилится ввиду отложенных расходов, узких мест в цепочках поставок и скачка цен на сырье. Резкое и устойчивое увеличение инфляции негативно повлияет на отдачу от активов с фиксированной доходностью и на акции, оценки которых зависят от будущей прибыли.

"Сейчас все думают об инфляции, и она провоцирует значительную неопределенность, – заметил Питер Лангас, главный портфельный стратег Bessemer Trust. – Вопрос в том, как на это отреагирует ФРС".

Инвесторы в последнее время все больше беспокоятся насчет признаков усиления инфляции, и многие фондовые управляющие стали сокращать позиции в технологическом секторе.

Во вторник распродажа перекинулась и на акции компаний, более чувствительных к состоянию Exxon Mobil экономики. Снижлись все 11 секторов S&P 500. Акции Occidental Petroleum упали на 79%, акции Exxon Mobil – на 3,2%. Акции Royal Caribbean упали на 3,2%.

Акции Alphabet, Apple и Microsoft также снижались. Бумаги Tesla потеряли в цене 1,9%, а Intel – 1,7%.

Акции Novavax обвалились на 14%. Компания сообщила об отсрочке планов подачи заявки на одобрение вакцины от Covid-19.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 2%.

В Гонконге Hang Seng упал на 2%. В Японии Nikkei 225 потерял 3,1%, а в Южной Корее Kospi просел на 1,2%.

Как показали свежие данные, рост цен производителей в Китае в апреле был самым сильным за три с половиной года, и это вызвало дополнительные опасения насчет распространения инфляционного давления в мире.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com, Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ