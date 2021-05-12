МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра.

Согласно данным таблицы, бумаги Ozon появились в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 28 мая.

В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги таких компаний, как "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Яндекс", "Новатэк", "Татнефть", "Роснефть", TCS Group, "Полюс".

MSCI Russia — биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.

Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.