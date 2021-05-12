МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе в среду, японский Nikkei 225 заметно снижается на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США упали на фоне опасений относительно инфляции

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01% — до 3441,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2251,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,33%, до 27867,12 пункта, южнокорейский KOSPI падал на 2,14%, до 3141,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,12%, до 7017,8 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,31% — до 27944 пунктов.

На азиатском фондовом рынке продолжается снижение после публикации днем ранее финансовой отчетности одного из крупнейших автопроизводителей Японии — Nissan Motor. По данным торгов, акции компании падали на 12,5% — максимума с июля 2020 года — после того, как прогноз на прибыль компании на этот финансовый год не оправдал ожиданий из-за продолжающейся нехватки автомобильных полупроводников.

Фондовые биржи Азии также находятся под влиянием опасений инвесторов по поводу возрождения пандемии коронавируса в регионе. Так, число пациентов с подтвержденным COVID-19 в тяжёлом состоянии в Японии достигло рекордных 1 176 человек, за сутки скончались 113 человек, что стало одним из самых высоких показателей.