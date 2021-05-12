Биржи Азии торгуются в минусе
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе в среду, японский Nikkei 225 заметно снижается на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01% — до 3441,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2251,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,33%, до 27867,12 пункта, южнокорейский KOSPI падал на 2,14%, до 3141,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,12%, до 7017,8 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,31% — до 27944 пунктов.
На азиатском фондовом рынке продолжается снижение после публикации днем ранее финансовой отчетности одного из крупнейших автопроизводителей Японии — Nissan Motor. По данным торгов, акции компании падали на 12,5% — максимума с июля 2020 года — после того, как прогноз на прибыль компании на этот финансовый год не оправдал ожиданий из-за продолжающейся нехватки автомобильных полупроводников.
Фондовые биржи Азии также находятся под влиянием опасений инвесторов по поводу возрождения пандемии коронавируса в регионе. Так, число пациентов с подтвержденным COVID-19 в тяжёлом состоянии в Японии достигло рекордных 1 176 человек, за сутки скончались 113 человек, что стало одним из самых высоких показателей.
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833640270.html