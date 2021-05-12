МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 17,4% 21,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2021) 5,9% -11,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2021) -7,3% -6,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 1,3% -1,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март) 1% 1,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март) 1,3% 2,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (март) -10,51 млрд ф.ст. -11,71 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март) -5,14 млрд ф.ст. -6,55 млрд ф.ст. (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,5% 0,7% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,6%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) 0,3% 0,3%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март) -1% 0,7%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,6% 2,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,6% 0,2%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -1,5%  
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,99 млн барр -2,25 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,254 млн барр  
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,68%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель) -660 млрд долл -220 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2021    
13:00 мск (11:00 лнд) RUB X5 Retail Group — ГОСА (реестр закрыт 14.04.2021, реестр для выплаты — 28.05.2021, Амстердам, Нидерланды) 110,47 — див-д 2019 73,645 (9м2019) + 110,49 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Сбербанк — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021) 18,7 (ао, ап) — див-д 2019 18,7 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021) 11,83 (ао, ап) — див- 2019 0,25 (только ап) — див- 2020