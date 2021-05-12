События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|17,4%
|21,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2021)
|5,9%
|-11,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-7,3%
|-6,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|1,3%
|-1,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|1%
|1,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март)
|1,3%
|2,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (март)
|-10,51 млрд ф.ст.
|-11,71 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март)
|-5,14 млрд ф.ст.
|-6,55 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,7% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-1%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,6%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,2%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-1,5%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,99 млн барр
|-2,25 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,254 млн барр
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,68%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель)
|-660 млрд долл
|-220 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2021
|13:00 мск (11:00 лнд)
|RUB
|X5 Retail Group — ГОСА (реестр закрыт 14.04.2021, реестр для выплаты — 28.05.2021, Амстердам, Нидерланды)
|110,47 — див-д 2019
|73,645 (9м2019) + 110,49 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 23.04.2021)
|18,7 (ао, ап) — див-д 2019
|18,7 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021)
|11,83 (ао, ап) — див- 2019
|0,25 (только ап) — див- 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833641136.html